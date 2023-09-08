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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:44

Доходный дом Полежаева, где проходили съемки «Мастера и Маргариты», отреставрируют

Работы проведут за счет средств города
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге отреставрируют доходный дом купца Полежаева.

В Петербурге отреставрируют доходный дом купца Полежаева.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Доходный дом купца хлеботорговца Полежаева, который вошел в историю кинематографа благодаря сериалу «Мастер и Маргарита», отреставрируют за счет средств Петербурга. Здание вошло в программу «Наследие». Проектную документацию рассмотрели и согласовали еще в 2020 году. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Разрешение на проведение работ выдано в мае 2023 года. Кроме того, КГИОП выдано разрешение на выполнение комплексных научных исследований в рамках проведения работ по ремонту и реставрации крыши здания, - рассказали в комитете.

Согласно проектной документации, специалисты отремонтируют цоколь здания, отреставрируют фасады, элементы декора, керамическую облицовку и скульптуры.

Добавим, что в доме Полежаева режиссер Владимир Бортко нашел подходящую «нехорошую квартиру» для ленты «Мастер и Маргарита».