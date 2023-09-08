Лебедь внезапно пропал с озера в Новом Девяткино

Жители Нового Девяткино обеспокоены пропажей лебедя с озера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько дней назад на водоем в Озерном парке в Новом Девяткино прилетела пара лебедей. Местные жители успели их полюбить, но вдруг одна из птиц исчезла. Люди начали беспокоиться. Некоторые даже предположили, что причиной пропажи лебедя могло стать браконьерство. Свои опасения местные направили в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

- Информацию мы проверили вчера и сегодня. На место выезжали егеря охотничьего хозяйства и сотрудники опергруппы комитета. Факт незаконной добычи птицы не был подтвержден, - указали в комитете.

Однако куда лебедь исчез до сих пор остается загадкой. Оставшаяся на озере птица не ранена, опасений не вызывает и в целом чувствует себя хорошо. В переселении ее тоже пока нет необходимости.