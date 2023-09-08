Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья8 сентября 2023 14:07

Лебедь внезапно пропал с озера в Новом Девяткино

Пропажу птицы заметили местные жители и начали беспокоиться
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жители Нового Девяткино обеспокоены пропажей лебедя с озера.

Жители Нового Девяткино обеспокоены пропажей лебедя с озера.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько дней назад на водоем в Озерном парке в Новом Девяткино прилетела пара лебедей. Местные жители успели их полюбить, но вдруг одна из птиц исчезла. Люди начали беспокоиться. Некоторые даже предположили, что причиной пропажи лебедя могло стать браконьерство. Свои опасения местные направили в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

- Информацию мы проверили вчера и сегодня. На место выезжали егеря охотничьего хозяйства и сотрудники опергруппы комитета. Факт незаконной добычи птицы не был подтвержден, - указали в комитете.

Однако куда лебедь исчез до сих пор остается загадкой. Оставшаяся на озере птица не ранена, опасений не вызывает и в целом чувствует себя хорошо. В переселении ее тоже пока нет необходимости.