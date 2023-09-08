Москвича без прав поймали на катере на Малой Невке в Петербурге

Москвич без прав вышел на катере на Малую Невку и попался транспортным полицейским. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Москвы решил провести время в Петербурге и отправился кататься на катере по Малой Невке. Однако прав на управление судном у него не было. Кроме того, он вышел на реку в запрещенное для этого время. Об этом сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

- Кроме того, в ходе рейда выявили троих судоводителей в возрасте от 33 до 43 лет, которые двигались на катерах снизу-вверх по течению от Леонтьевского мыса в сторону Каменоостровского моста в запрещенное для этого время, - добавили в ведомстве.

В отношении нарушителей составили административные протоколы о нарушении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Петербурге. Мужчинам грозит штраф до пяти тысяч рублей. А на москвича составили еще и протокол об управлении судном без прав. За это ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.