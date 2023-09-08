Маньяка приговорили к пожизненному сроку за убийства девушек в Ленобласти

Маньяку дали пожизненный срок за убийства и изнасилования девушек в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы за убийства двух девушек в Ленобласти в 2013 году. В апреле того года у дороги «Петровское-Гостилицы» нашли тело 28-летней девушки со следами насильственной смерти. А в октябре того же года у трассы «Гостилицы-Лопухинка» обнаружили мертвую 35-летнюю женщину. Сначала преступление раскрыть не удавалось. Но, когда у следователей появилась возможность более тщательной экспертизы, расследование возобновили. Тогда-то по биоматериалам смогли выйти на след мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- Было установлено, что мужчина отбывает срок за аналогичные и иные преступления, совершенные в 2018 году. Более того, ранее он был судим за изнасилование, - уточнили в ведомстве.

Далее следователи смогли установить точную картину произошедшего в 2013 году. Так, в апреле пьяный мужчина в салоне машины избил и изнасиловал 28-летнюю девушку. А чтобы скрыть следы преступления, задушил ее. В октябре также в машине он напал на 35-летнюю женщину, так как она отказалась ехать с ним в Ломоносовский район Ленобласти. Маньяк увез свою жертву из Петербурга, избил и задушил.