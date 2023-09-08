Объекты недвижимости в Петербурге суммарно подорожали на 54,7 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кадастровая стоимость многоквартирных домов в Петербурге выросла на 60 процентов, малоэтажной застройки, индивидуального жилищного строительства и коттеджей – на 77,9 процента, объектов производственного назначения – на 85,4 процента, коммерческого – на 93,4 процента, а административные и бытовые объекты подорожали на 122,7 процента. Об этом свидетельствуют данные СПБ КБУ «Кадастровая оценка».

- Наиболее значительное изменение стоимости произошло в группе «Объекты, предназначенные для хранения транспорта» и «Объекты с индивидуальным подбором УПСС» (укрупненных показателей стоимости строительства) от 147,9 процента до 888,3 процента, - указано в тексте отчета об определении кадастровой стоимости зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, расположенных на территории Петербурга.

Всего же ведомство заново оценило более 3,4 млн объектов недвижимости, из которых более 128,5 тысячи зданий, около 16,5 тысячи сооружений, свыше 2,6 млн жилых и почти 587,6 тысячи нежилых помещений. Оказалось, что они суммарно подорожали на 54,7 млрд рублей.