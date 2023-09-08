Без вести пропавшего мужчину из Волжска начали искать в Петербурге

В Петербурге начали искать пропавшего 11 августа мужчину из Волжска. Фото: vk.com/la_mariy_el

32-летний Андрей Бровко пропал в Волжске Республики Марий Эл. Последний раз его видели 11 августа. И вот почти месяц родные не знают, где находится их близкий человек. За помощью они обратились к поисковому отряду «Лиза Алерт». Волонтеры распространили по своим соцсетям ориентировки. Позже выяснилось, что мужчина может находиться в Петербурге или Ленобласти. Поэтому поиски теперь ведутся и в этих регионах.

- Рост мужчины составляет 178 сантиметров. Он нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи был одет серую футболку, серые шорты и белые кроссовки. С собой у него была черная сумка, - поделились описанием пропавшего волонтеры.

Сотрудники поискового отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, позвонить в 112 или обратиться на телефон горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.