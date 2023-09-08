Треш-блогера Хилми Форкса задержали из-за заявления петербурженки

Блогера-трансгендера Хилми Форкса задержали в Петербурге на 48 часов. Фото: скриншот Ютуб-канала стримера

Треш-блогер и трансгендер Хилми Форкс, неоднократно становившийся героем скандалов, вновь оказался в отделе полиции. В этот раз автора запрещенного контента, а также драк и оскорбительных стихов задержали на 48 часов в Петербурге. Об этом сообщил его адвокат Константин Ерохин.

– Моего клиента задержали на 48 часов по заявлению неизвестной местной жительницы. Ее ребенок увидел какие-то материалы с блогером. Их родительница также приложила к заявлению, – рассказал защитник.

К слову, Хильми Олейника – настоящее имя трансгендера – в середине июля отправили в СИЗО на целых 12 суток. Тогда он подрался в ресторане «Вкусно – и точка». Кроме того, за его действиями пристально наблюдает глава «Лиги безопасного интернет» Екатерина Мизулина. Общественница несколько раз обращалась в органы с заявлениями. По ее данным, на стримера возбудили уголовное дело о демонстрации и распространении материалов с маркировкой «18+».