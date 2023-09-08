Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 17:02

Суд Петербурга не отправил в СИЗО поджегшую военкомат на Диагональной улице

Поджигательнице военкомата на Диагональной улице Петербурга запретили совершать определенные действия и не отправили в СИЗО
Элеонора КУРЮМОВА
Суд Петербурга не отправил в СИЗО поджегшую военкомат на Диагональной улице.

Суд Петербурга не отправил в СИЗО поджегшую военкомат на Диагональной улице.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборгский районный суд Петербурга отказал следователям в заключении под стражу поджигательницы военкомата на Диагональной улице. Вместо этого ей запретили выполнять определенные действия до 6 ноября. К слову обвиняют местную жительницу в публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Следователи предполагают, что вечером 7 сентября женщина вступила в сговор с неизвестными. Они и выбрали ей роль поджигатели. Взяв с собой порядка трех бутылок с горючим, петербурженка подошла к зданию военкомата Выборгского района и подожгла его, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Приготовленные в бутылках смеси задержанная бросила в дверь запасного выхода. После этого вход в комиссариат вспыхнул. На этом женщина не остановилась: начала кидать камни в окна своей цели.

На следующий день ее задержали и предъявили обвинение.