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НовостиНедвижимость8 сентября 2023 17:46

Зону жилой застройки экс-мясокомбината «Самсон» увеличат вдвое

Смольный разрешил удвоить территорию по проекту нового генплана города
Элеонора КУРЮМОВА
Зону жилой застройки экс-мясокомбината «Самсон» увеличат вдвое.

Зону жилой застройки экс-мясокомбината «Самсон» увеличат вдвое.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга согласились удвоить зону жилой застройки на территории бывшего мясокомбината «Самсон». По проекту нового генерального плана города на Неве сократят производственную зону, а общественно–деловую наоборот расширят. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Из 165 гектаров территории «Самсона», расположенного на Московском шоссе, жилье можно возводить только на 40. К слову, прилегающие к Среднерогатской улице участки уже начали застраивать, – решила комиссия по подготовке изменений в генплан.

Еще примерно 30 гектаров вдоль шоссе занимают общественно-деловую зону. К сентябрю она осталась практически незатронутой работами. На оставшихся «квадратах» строительство запрещено. Профильная комиссия решила добавить жилому кварталу порядка 30 гектаров. Возводить их будут вместо общественно–деловых.