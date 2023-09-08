Зону жилой застройки экс-мясокомбината «Самсон» увеличат вдвое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга согласились удвоить зону жилой застройки на территории бывшего мясокомбината «Самсон». По проекту нового генерального плана города на Неве сократят производственную зону, а общественно–деловую наоборот расширят. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Из 165 гектаров территории «Самсона», расположенного на Московском шоссе, жилье можно возводить только на 40. К слову, прилегающие к Среднерогатской улице участки уже начали застраивать, – решила комиссия по подготовке изменений в генплан.

Еще примерно 30 гектаров вдоль шоссе занимают общественно-деловую зону. К сентябрю она осталась практически незатронутой работами. На оставшихся «квадратах» строительство запрещено. Профильная комиссия решила добавить жилому кварталу порядка 30 гектаров. Возводить их будут вместо общественно–деловых.