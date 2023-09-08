34 петербуржца подхватили кишечную инфекцию после обедов из доставки

34 случая кишечной инфекции в Петербурге зарегистрировали из-за еды из доставки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге зарегистрировали 34 новых случая острой кишечной инфекции. В этот раз пострадали местные жители, заказавшие еду через службу доставки. Как сообщили в Роспотребнадзоре Северной столицы, причиной многочисленных отравлений стала продукция АО «Грин Бокс».

– Управление незамедлительно начало проверку. Специалисты отобрали пробы сырьевой и готовой кулинарной продукции, а также провели обследование персонала, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Когда правоохранители нагрянули в производственные помещения фирмы, их ожидало множество нарушений. Компания не соблюдала процесс приготовления еды, сроки годности, условия хранения и реализации продукции. Кроме того, персонал не проходил медосмотр, а помещения не соответствовали санитарным нормам. Теперь «Грин Бокс» временно запрещено производить «здоровое» питание. Специалисты Управления выступят в суде, чтобы защитить пострадавших, а также возместить материальный и моральный вред.