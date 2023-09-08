Плотный туман накроет Петербург 9 сентября

Туман накроет Петербург 9 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в осеннем Петербурге с каждым днем становится все более капризной. Так, прогнозы варьируются от бабьего лета до внезапного ухудшения погодных условий. Например, 9 сентября ожидается ухудшение погодных условий в Северной столице. Как сообщили в пресс-службе МЧС, город на Неве в эту субботу некоторые районы города накроет плотный туман.

– Осадков не предвидится. Местами с начала суток появится туман с видимостью до 500 метров, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ветер особо местных жителей тревожить не станет. В отличие от отметки на столбике термометра: ночью воздух не прогреется больше 11 градусов, а в пригородах окажется еще холоднее – до плюс шести градусов. Днем в городе на Неве обещают около 20 градусов тепла. Метеозависимым горожанам тоже бояться нечего, потому что атмосферное давление существенно не изменится.