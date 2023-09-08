В пяти районах Петербурга частично ограничат движение с 10 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вновь сообщает о частичном перекрытии движения в Петербурге. В этот раз ограничения затронут пять районов города. Начнут действовать временные изменения с 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– С 10 сентября по 6 октября ограничат движение по Левашовскому шоссе. 11 числа закроется нечетная сторона бульвара Новаторов. До 1 октября из-за монтажа светофора перекроют улицу Передовиков, – уточнили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничат также Лесной переулок, набережную Черной речки, Холмистую улицу, проспект Сизова, улицу Генерала Хрулева, Учхозную и Днепропетровскую. Петербуржцам порекомендовали заранее планировать маршруты следования. Все временные перекрытия дорог, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, уже опубликованы на карте на сайте ГАТИ.