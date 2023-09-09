Губернатор Петербурга встретился с предстоятелем Маланкарской церкви Индии. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с предстоятелем Маланкарской церкви Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Матфеем III. Мероприятие прошло в Смольном. В беседе также принял участие митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– Большинство жителей Северной столицы – православные, но мы чтим и уважаем представителей других религий. Живём в мире и согласии со всеми, – отметил Александр Беглов.

Глава города также заверил, что Петербург окажет все необходимое содействие. Он поблагодарил духовного представителя Индии за крупнейший информационный портал под эгидой Маланкарской церкви «Общество содействия восточно-христианскому единству». Митрополит заявил, что город готов принять делегации из Индии, студентов, а также в дальнейшем проводить совместные богослужения.