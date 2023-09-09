Сад Фонтанного дома отреставрируют в Петербурге. Фото: theatremuseum.ru

Музей театрального и музыкального искусства с конца августа ищет поставщика для разработки научно–проектной документации. Потребовалась она для сохранения объекта культурного наследия «Сад», входящий в комплекс дворца Шереметевых. Потратить на это в учреждении готовы порядка 4,6 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

– Памятник находится на набережной реки Фонтанки. Поставщику услуг нужно будет спроектировать ремонт объекта, реставрацию и приспособление его для современного использования, – говорится в тексте документа.

Сейчас закупка находится на этапе подачи заявок. Оплачивать затраты на подготовку документации будут из бюджета города. Победитель должен будет разработать проект, основываясь на исторических и архивных данных, а также учитывая условия эксплуатации и использования территории сада в один гектар.