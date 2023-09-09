279 грибников и рыбаков спасли в Ленобласти с начала 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении более восьми месяцев 2023 года специалистов аварийно-спасательной службы региона вызывали 279 раз. Поисковики выводили из леса заблудившихся грибников, а также вытаскивали из акваторий любителей рыбалки. Об этом сообщили специалисты аварийно-спасательной службы.

– 108 спасательных операций прошли в зеленых массивах региона, а в 171 случае сотрудники ведомства спешили на помощь на воде, – рассказали в пресс-службе организации.

В аварийно-спасательной службе напомнили: перед походом нужно проверить телефон, предупредить близких, надеть яркую одежду, взять с собой портативный аккумулятор, свисток, аптечку, спички или зажигалку, воду и еду.

На водную прогулку обязателен спасательный жилет. Важно не перегружать лодку, не находиться в зоне судоходства, не спать, а также не пить алкоголь. На борту обязательно должен быть круг, ракеты для подачи сигнала, черпак для воды и весла. Самой верной стратегией в любом из случаев будет стоять на месте и вызывать «112».