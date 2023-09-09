Владимир Кехман возглавил Международный культурный форум в Петербурге. Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

Владимира Кехмана назначили главой «Дирекции Петербургского международного культурного форума». Новый руководитель должен будет успешно подготовить мероприятие, который пройдет уже в ноябре этого года. К слову, в Северной столице событие пройдет впервые за четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

– Кехман возглавляет Михайловский театр с 2007 года. учреждение стало одним из ведущих в сфере искусства за время его руководства. Расширилась география гастролей, активизировалось проведение общественно-культурных событий, – уточнили в пресс-службе события.

Кстати, два года назад Кехмана также назначили на должность гендиректора МХАТ Горького. Дирекцию Форума ему уже передавали в 2012 году. А грядущее мероприятие пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября. Организаторами проекта выступили правительства Российской Федерации и Северной столицы, а также Минкультуры.