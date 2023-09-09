Глубоководный зерновой терминал открыли в порту Высоцка

Губернатор Дрозденко посетил открытие зернового терминала в Высоцке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поучаствовали в торжественной церемонии открытия нового глубоководного зернового терминала. Объект открылся на площадке морского порта в Высоцке 8 сентября. Объем инвестиций эксперты оценили в 5,6 миллиарда рублей. Об этом пишет «Online47».

– Новый терминал – самый современный не только на Северо-Западе, но и в Европе. Здесь используются передовые технологии. Мощность его перевалки составила четыре миллиона тонн, – отметил губернатор Дрозденко.

Вместимость силосов терминала порядка 240 тысяч тонн, а железнодорожный прием оценивают в 220 вагонов в сутки. Дрозденко отметил, что область активно движется к статусу одного из самых топовых портовых регионов страны и мира в целом.