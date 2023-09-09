Солнечная погода с теплом до +22 градусов пришла в Петербург 9 сентября

Бабье лето пришло в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бабье лето пришло в Петербург. Выходные порадуют жителей и гостей Северной столицы солнечной и сухой погодой. Так, в субботу, 9 сентября, воздух прогреется до +22 градусов. Дождей не предвидится, так что сегодня зонтики с собой можно не брать. Такой прогноз передал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона. Его стараниями в небе будут проплывать разрозненные поля облаков, но они не смогут стать причиной дождей, что позволит солнечным лучам продолжить активный прогрев воздушных масс. Температура составит от +20 до +22 градусов, а по области от +18 до +23, - уточнил синоптик.

Ветер подует южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Воскресенье, 10 сентября, также порадует петербуржцев отсутствием дождей и теплом до +23 градусов.