Водителя самосвала будут судить в Ленобласти за смертельное ДТП с автобусом

Уголовное дело о смертельном ДТП с международным автобусом направили в суд Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло 10 октября 2022 года на трассе «Нарва» в Ленобласти. Тогда грузовой самосвал «Скания» влетел в международный автобус, который ехал из Таллина в Петербург. Авария унесла жизнь одного человека и еще 14 людей отправила в больницу. Водителя самосвала обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. А сейчас дело направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Установлено, что водитель самосвала ехал по трассе с превышением скорости. Когда впереди движущийся автомобиль стал снижать скорость, большегруз начал экстренное торможение и потерял контроль над управлением своей машины. Избегая столкновения, самосвал выехал на встречку и врезался в международный рейсовый автобус, - уточнили в ведомстве.

В аварии погиб подменный водитель автобуса, а сидевший за рулем мужчина и 13 пассажиров получили различные травмы.

Уголовное дело рассмотрят в Кингисеппском городском суде Ленобласти.