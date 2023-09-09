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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 8:07

«Заработали 50 млн рублей»: Группу петербуржцев будут судить за помощь в уходе от оплаты налогов

Группу петербуржцев будут судить за незаконную банковскую деятельность
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Группу «теневых» банкиров будут судить в Петербурге за помощь в уходе от уплаты налогов.

Группу «теневых» банкиров будут судить в Петербурге за помощь в уходе от уплаты налогов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Группу «теневых» банкиров разоблачили в Петербурге. Они работали в городе с 2016 по 2021 годы и за это время смогли заработать около 50 млн рублей. Такие деньги к ним пришли за помощь коммерческим организациям, которые хотели уйти от уплаты налогов. Но сейчас 51-летнему организатору группы, его 47-летней бухгалтеру и 35-летнему гендиректору фирмы по продаже мяса, через которую отмывали деньги, предстоит ответить за свои действия перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Организатор заключал с «клиентами» фиктивные договоры на поставку товаров или услуг, которые в действительности не осуществлялись, но на расчетные счета аффилированных с «банкиром» компаний поступали деньги, которые в виде «кэша» возвращались за вычетом вознаграждения, составлявшего девять процентов от суммы обналичивания, - уточнили в пресс-службе.

Деятельность велась через фирмы по продаже мяса, цветов, автозапчастей, строительных материалов и машин. С ними заключали договоры, после товары продавались по завышенной цене. Разницу в стоимости организатор забирал себе.

- Оборот группы за все время составил не менее 546 млн рублей, от обналичивания которых был извлечен преступный доход в сумме около 50 млн рублей, - указали в ведомстве.

Петербуржцев обвинили в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело направили на рассмотрение в Ленинский районный суд Петербурга.