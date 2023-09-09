Массовая авария с участием грузовика произошла на границе Ленобласти

Грузовик влетел в четыре машины на границе Ленобласти с Республикой Карелия. Фото: прокуратура Ленобласти

Массовое ДТП произошло на границе Ленобласти с Республикой Карелия. Столкнулись как минимум пять транспортных средств. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и влетел в четыре автомобиля, которые стояли на КПП. В результате несколько машин загорелись. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Несколько автомобилей загорелись из-за столкновения. Фото: прокуратура Ленобласти

- Приозерская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, - добавили в ведомстве.

Сейчас огонь уже потушили пожарные. Фото: прокуратура Ленобласти

Погиб ли кто-то в аварии, пока неизвестно. Но судя по кадрам с места происшествия, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, вполне возможно что-то кто-то пострадал. На одном из видео видно, что фура смяла под себя легковушку. Кроме того, одну из машин полностью охватил огонь. На месте работали пожарные службы. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.