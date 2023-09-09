«Испугался, что везут не туда»: Пассажир на ходу выпрыгнул из такси на ЗСД

21-летний парень на ходу выпрыгнул из окна такси в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Странная история произошла вечером 8 сентября на западном скоростном диаметре (ЗСД) в Приморском районе Петербурга. Таксисту попался очень беспокойный пассажир. Мужчина всю поездку вел себя крайне нервно, объясняя это тем, что поругался с девушкой. А потом и вовсе решил выпрыгнуть из окна машины, когда та ехала со скоростью около 100 километров в час. Об этом сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

- По словам пассажира, он испугался, что его везут не туда, - уточнил источник.

21-летнего мужчину после случившего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента составили сразу два административных протокола - за непристегнутый ремень безопасности у пассажира и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.