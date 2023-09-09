Мошенники обманули профессора университета Петербурга на 9 млн рублей

Профессор петербургского университета лишился более 9 млн рублей из-за мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО

68-летний профессор одного из университетов Петербурга попался на уловку мошенников, из-за чего потерял более 9 млн рублей. Как рассказал мужчина полицейским, 6 и 7 сентября ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и ФСБ и рассказали о мошеннических действиях на его счетах. Пенсионер доверился аферистам и перевел свои сбережения на якобы безопасные счета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина снял со своего счета почти 9,2 млн рублей и перевел их на счета, указанные мошенниками, - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас полицейские принимают все меры, чтобы установить личности аферистов, обманувших профессора, и задержать их.