Петербуржец несколько месяцев склонял подростков к употреблению наркотиков

Петербуржца будут судить за организацию притона с подростками. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить 33-летнего местного жителя, который организовал у себя дома притон с несовершеннолетними. По данным следствия, он в своей квартире на Муринской дороге с июля по декабрь 2022 года склонял подростков к употреблению наркотиков и психотропных веществ. При этом сам предоставлял запрещенные средства детям. Кроме того, в этой же квартире он развращал и насиловал одну из девочек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

- Помимо прочего, мужчина хранил в квартире с целью последующего сбыта различные наркотические средства и растение, содержащее наркотическое средство, в крупном размере, - добавили в ведомстве.

Петербуржцу вменяют сразу несколько статей уголовного розыска: склонение к потреблению наркотиков и психотропных веществ, организация и содержание притона, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и покушение на незаконный оборот наркотиков.