Петербуржцы бьют тревогу из-за брошенных 20 кошек в квартире соседки

Петербуржцы просят обратить внимание зоозащитников на брошенных в квартире кошек. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Жители одного из домов в Красносельском районе бьют тревогу из-за своих непрошенных соседей. По их словам, в одной из квартир 20 кошек живут в неволе уже более пяти лет. При этом хозяйка жилища, как рассказала одна из жительниц дома, постоянно приносит новых питомцев и складирует мусор, но сама в квартире не живет. Этим она поделилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

- Просим помочь зоозащитников. Управляющая компания бездействует. А мы задыхаемся от вони аммиака, мух и трупного яда, - написала одна из жительниц дома.

Женщина даже поделились фотографиями из квартиры, где живут кошки. Судя по кадрам, в жилище царит полных хаос: вещи навалены как попало, много различного хлама и мусора.

Горожане посоветовали обратиться напрямую к губернатору. По словам жительницы дома, она это сделала. Поможет ли обращение как-то решить проблему, покажет лишь время.