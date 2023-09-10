Неизвестные мужчины жестоко избили двоих мальчиков в Великом Новгороде

Неизвестные избили двоих школьников средь бела дня в Великом Новгороде. Фото: vk.com/club215921691

В Великом Новгороде двое мальчиков чем-то не угодили двум случайным прохожим. Взрослые мужчины накинулись на детей с кулаками. В результате жестокого избиения у одного из детей сломан нос, лицо в синяках и ссадинах. У второго гематома покрупнее и шрамы. Подробности избиения рассказала мама одного из мальчиков в разговоре с администраторами группы «Свободный Информационный Портал Великий Новгород» во «Вконтакте».

- Детям пригрозили, что убьют их, если они расскажут об этом полиции. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице, другого отпустили домой, - рассказали владельцы группы.

Полиция города оперативно отреагировала на жуткую новость. Теперь Западный район Великого Новгорода прочесывают в поисках взрослых драчунов.

- Выясняются все обстоятельства ЧП. Ситуация взята на контроль руководства, - передали в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.