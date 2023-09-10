Иммунолог Калинина из Петербурга заявила об ослаблении защиты людей к ОРВИ

Иммунолог Калинина предупредила об ослаблении защиты людей к ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россияне вступают в осеннюю инфекционную пору с ослабленной защитой к ОРВИ. В этом уверена профессор кафедры иммунологии ПСПбГМУ имени Павлова Наталья Калинина. По мнению доктора медицинских наук, «броня» людей дала сбой после пандемии коронавируса – у всех нас осталось мало полезных белков под названием интерферон. В общем, противовирусной защите людей снова нужно обучаться, как бороться с ОРВИ. Но дополнительной силы для борьбы с инфекцией может дать прививка, уверена коллега ученого Зинаида Калинина из Боткинской больницы.

- Лучшее время для вакцинации – сентябрь-октябрь, поскольку с ноября начинается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, - сказала врач-эпидемиолог в интервью «Петербургскому дневнику».

Кроме этого врач напомнила, что в первую очередь стоит прививаться пожилым людям, у которых есть хронические болезни. Следом идут беременные женщины и дети. К слову, за эту осень в Петербурге планируют вакцинировать больше трех миллионов человек.