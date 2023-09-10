Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 сентября 2023 7:21

Иммунолог Калинина из Петербурга заявила об ослаблении защиты людей к ОРВИ

По мнению ученой, это произошло после пандемии коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Иммунолог Калинина предупредила об ослаблении защиты людей к ОРВИ.

Иммунолог Калинина предупредила об ослаблении защиты людей к ОРВИ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россияне вступают в осеннюю инфекционную пору с ослабленной защитой к ОРВИ. В этом уверена профессор кафедры иммунологии ПСПбГМУ имени Павлова Наталья Калинина. По мнению доктора медицинских наук, «броня» людей дала сбой после пандемии коронавируса – у всех нас осталось мало полезных белков под названием интерферон. В общем, противовирусной защите людей снова нужно обучаться, как бороться с ОРВИ. Но дополнительной силы для борьбы с инфекцией может дать прививка, уверена коллега ученого Зинаида Калинина из Боткинской больницы.

- Лучшее время для вакцинации – сентябрь-октябрь, поскольку с ноября начинается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, - сказала врач-эпидемиолог в интервью «Петербургскому дневнику».

Кроме этого врач напомнила, что в первую очередь стоит прививаться пожилым людям, у которых есть хронические болезни. Следом идут беременные женщины и дети. К слову, за эту осень в Петербурге планируют вакцинировать больше трех миллионов человек.