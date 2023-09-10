Пассажиру проломили голову на станции метро «Кировский завод» в Петербурге

В Петербурге ищут мужчину, избившего до полусмерти пассажира метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

27-летнему парню проломили голову на станции метрополитена «Кировский завод» в Петербурге. Опасная поездка состоялась днем в субботу, 9 сентября. В какой-то момент в одном из вагонов поезда не поладили двое мужчин. Один накинулся на другого с кулаками и чуть не убил. Медики увозили избитого молодого человека с переломом основания черепа, ушибом мозга и открытой черепно-мозговой травмой.

- Полиция узнала о драке от пассажирки вагона. Они прибыли на место и помогли передать пострадавшего врачам, - уточняет источник АН «Оперативное прикрытие». – Медики оценивают состояние мужчины как тяжелое.

Подозреваемый в избиении успел скрыться на другом поезде красной линии метро в сторону «Девяткино». Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчине на вид под 40 лет, ростом он 180-190 сантиметров. Телосложение плотное, волосы русые и короткие. Был одет в синюю футболку, джинсы и темные ботинки.