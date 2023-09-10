Завершены поиски пропавшего в лесу под Петербургом 13-летнего школьника

Под Петербургом искали пропавшего в лесу школьника. Фото: lizaalert.org

Под Петербургом искали пропавшего в лесу 13-летнего школьника. Парень отправился по грибы да ягоды еще в субботу, 9 сентября. Но родные не смогли его найти. Близкие подключили к поискам полицию, а позже и волонтеров регионального отряда «Лиза Алерт». Они прочесывали лес в районе садоводства Сатос в Гатчинском районе Ленобласти. Утром 10 сентября поисковики опубликовали ориентировки на подростка.

- Мальчик был одет в оранжевую безрукавку, темный свитер, серые джинсы, а также зеленые резиновые тапки. Рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые кудрявые волосы, а глаза – сине-зеленые, - говорилось в ориентировке.

К счастью, уже к полудню 10 сентября поисковики обрадовали подписчиков радостной новостью. Парень нашелся. Но подробностей его обнаружения никто, по традиции, не привел.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! – коротко отчитались волонтеры.