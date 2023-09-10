Пассажир маршрутки в Ленобласти убил мужчину из-за замечания о громкой музыке

Жителя Гатчины убили за замечание в маршрутке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычная поездка на маршрутке №535 в Гатчине закончилась смертью для 36-летнего мужчины вечером в субботу, 9 сентября. Он сделал замечание другому пассажиру, который слушал громкую музыку в телефоне и действовал всем на нервы. Но в ответ на просьбу услышал только претензии в свой адрес. Завязалась драка. Водитель маршрутки высадил бойцов у дома №2 на улице Солодухина, где мужчины продолжили выяснять отношения. В итоге 36-летнего мужчину забили руками до смерти.

- Прибывшие на место полицейские обнаружили труп пассажира автобуса. Подозреваемый в избиении успел скрыться в сторону кладбища, но его задержали по горячим следам на Фрезерной улице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье за убийство. Подозреваемого в избиении задержали. Ему грозит от 6 до 15 лет колонии. По предварительной информации, он забил неприятеля на глазах у его супруги. Женщина сама вызвала полицию, но было уже поздно.