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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 10:28

Таксист украл iPhone у пассажира из Египта у Финляндского вокзала

20-летний египтянин лишился телефона из-за хитрого таксиста после возвращения из бара в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Египтянин потерял последний айфон после поездки в такси в Петербурге.

Египтянин потерял последний айфон после поездки в такси в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

20-летний гражданин Египта лишился телефона, возвращаясь из бара на такси в Петербурге. После бурной ночи с 9 на 10 сентября парень стал очень добродушным и разговорился с водителем. Молодого человека подбросили до Финляндского вокзала около шести часов утра. Однако спустя некоторое время он перепроверил карманы, в них не оказалось ни последнего айфона, ни денег. Парень стал ловить прохожих, чтобы сообщить обо всем в полицию.

- 20-летний мужчина написал заявление о пропаже имущества в 21-м отделе полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что это не первый инцидент с таксистами за сентябрь в Петербурге. 5 сентября силовики задержали 27-летнего уроженца Узбекистана, который решил взять с пассажирки оплату натурой. По версии следствия, таксист воспользовался тем, что девушка заснула на заднем сиденье авто. Чтобы выбраться, ей понадобилось два часа.