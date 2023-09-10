Посольство РФ в Финляндии рекомендовало не ездить на авто с российскими номерами

Посольство России в Финляндии просит не ездить в Суоми на российских авто. Фото: Олег ЗОЛОТО

Посольство России в Финляндии рекомендовало нашим гражданам воздержаться от поездок в Суоми на автомобилях с российскими номерами. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале дипломатического представительства. Все из-за новых причуд Еврокомиссии. Теперь россиянам нельзя ввозить в ЕС свои личные авто, гаджеты и даже косметику. Однако там уточняют, что каждая европейская страна сама будет принимать решения о санкциях в отношении нарушителей. Но лучше, похоже, не рисковать.

- С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками и с общим числом мест менее десяти, - рассказали в посольстве РФ в Суоми.

Добавим, что всю актуальную информацию о том, какие ограничения действуют на границе со странами Евросоюза, можно отслеживать на русском языке на официальном сайте таможни Финляндии.