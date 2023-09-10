МЧС предупредило о сильном тумане в Петербурге ночью и утром 11 сентября

Туман ждут ночью и утром 11 сентября в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупредило о сильном тумане 11 сентября, который может застать врасплох неподготовленных водителей. Непогода ожидается ночью и утром в понедельник. Хоть летняя теплая температура пока и не уходит из Северной столицы, но некоторые осенние фишки напоминают о себе. Из-за тумана спасатели просят автомобилистов ехать аккуратнее, да и пешеходам быть на всякий случай начеку.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 сентября ночью и утром местами ожидается туман с видимостью от 400 до 700 метров, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Что касается погоды на понедельник, то в остальном она благоприятная. Температура поднимется до +23 градусов. Будет облачно с прояснениями, а скорость порывов ветра не превысит четыре метра в секунду. Погода начнет портиться только с дождливого и холодного четверга, 14 сентября.