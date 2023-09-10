Роспотребнадзор попросил петербуржцев ревакцинироваться от опасных вирусов

В Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам о важности ревакцинации от самых опасных вирусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о важности проходить ревакцинацию от некоторых тяжелых вирусов. В эпиднадзорном органе считают, что многие взрослые забывают о прививках против инфекций, сделанных в раннем детстве. А их, оказывается, временами надо обновлять. Например, от столбняка и дифтерии в Роспотребнадзоре советуют прививаться каждые 10 лет.

- Корь и краснуха могут привести к поражению мозга и смерти. Иммунизация от них нужна, если вы не помните, когда были привиты. Гепатит B может развить рак цирроз и рак печени. Прививка от него дает длительный иммунитет, поэтому повторная вакцинация не нужна. А прививка от пневмококка и гриппа необходима пенсионерам с хроническими заболеваниями, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Кроме этого специалисты ведомства напоминают о важности вакцинации против гриппа каждой осенью, потому что циркулирующие вирусы постоянно меняются. Путешественникам в Роспотребнадзоре советуют прививаться от гепатита А и менингококковой инфекции. А любителям отдыха в парках и охотникам за грибами и ягодами – от клещевого энцефалита.