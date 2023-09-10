Двое петербуржцев задержали мигранта с ножом, приставшего к женщинам и детям

Бастрыкин просит выяснить, почему мигрант кидался с ножом на детей и женщин в парке в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сообщений в соцсетях о задержании агрессивного мигранта. Ранее в Telegram-каналах и во «Вконтакте» распространили видеоролик, на котором двое петербуржцев скрутили мужчину из Средней Азии и требуют, чтобы он бросил нож. По их словам, приезжий приставал к женщинам и детям в Никольском саду и выкрикивал им что-то в грубой форме.

- По словам очевидцев, прохожий мужчина вежливо сделал ему замечание, на что тот достал нож. В ГСУ СК России по Петербургу организовали процессуальную проверку по факту инцидента, - рассказали в пресс-службе СК России.

Об итогах проверки вскоре доложат лично Бастрыкину. Судьба мигранта пока остается неизвестна. Судя по видео, при задержании ему разбили лицо, из-за чего он оказался в крови. Силовики собираются допросить все стороны конфликта и найти настоящего виновного.