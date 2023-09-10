Такси с пассажирами перевернулось на съезде с Биржевого моста

Машина перевернулась на съезде с Биржевого моста. Фото: vk.com/dorinspb

Такси закончило поездку на крыше после съезда с Биржевого моста в Петербурге. Фотографии перевернувшейся легковушки появились в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Со слов очевидца, ДТП произошло днем в воскресенье, 10 сентября. Как передает свидетель, машина такси съезжала с моста и пыталась объехать самокатчика. Но, похоже, водитель перемудрил с маневрами, после чего его занесло и перевернуло. Оказалось, в салоне авто были пассажиры.

Люди из такси сильно не пострадали. Фото: vk.com/dorinspb

- Перевернулся «Рено Логан». Таксист не пострадал, у пассажиров диагностировали легкие ушибы. Сейчас автомобиль перевернули обратно на колеса, - рассказал очевидец и прикрепил несколько фотографий с места.

Добавим, что ГИБДД проводит проверку по факту происшествия у моста. Официальной информации от полиции насчет аварии к моменту публикации новости пока не было.