Три автобуса в Петербурге сменят маршрут из-за строительства метро «Богатырская»

Три автобусных маршрута изменятся на севере Петербурга из-за строительства станции метро. Фото: комитет по транспорту Петербурга

Три автобуса на севере Петербурга изменят свой маршрут с 11 сентября из-за строительства станции метро «Богатырская». Об этом предупредили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы. Речь о маршрутах с номерами 126, 279 и 294. Они будут ездить по другим улицам вплоть до 26 июня 2026 года.

В частности, автобус №126 поедет от конечной остановки станции метро «Старая Деревня» до Камышовой улицы, а далее по Яхтенной улице, Богатырскому проспекту, Туристской улице и следом по действующему маршруту снова до конечной «Старой Деревни».

- Автобус №279 будет двигаться от остановки «Мебельная улица» до Туристской улицы, далее по Богатырскому проспекту, улицам Яхтенной и Камышовой и до конечной остановки «Метро «Удельная». Новый маршрут автобуса №294 следующий: от метро «Старая Деревня» до Богатырского проспекта, далее до улиц Яхтенной и Камышовой и по действующей трассе до конечной остановки «Ручьи», - уточнили в пресс-службе комтранса Петербурга.

Добавим, что ранее станцию метро «Богатырская» планировали построить к 2025-2026 годам.