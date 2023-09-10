Жителей Петербурга пригласили на обсуждение благоустройства парка «Малиновка»

Концепцию обновления парка "Малиновка" ждет второй этап обсуждений. Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Жителей Красногвардейского района Петербурга пригласили на второе по счету обсуждение будущего благоустройства парка «Малиновка». Власти называют это «перезагрузкой» территории. Ранее там хотели построить храм, но местные выступили против этого из-за угрозы вырубки деревьев. В итоге идею пересмотрели, парку вернули почти два гектара территории, где планировали возвести церковь. Сейчас там хотят по максимуму сохранить зеленую зону.

- Встреча с проектировщиком парка «Малиновка» пройдет во вторник, 12 сентября в доме молодежи «Квадрат» на улице Передовиков, 16, корпус 2. Обязательно зарегистрироваться по ссылке, если вы хотите прийти и задать вопросы, - сообщили в официальной группе администрации Красногвардейского района во «Вконтакте».

Добавим, что реконструкцию «Малиновки» хотят начать в 2025 году. В планах у властей обновление детской площадки и использование экологичных материалов в составе будущих объектов.