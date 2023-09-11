Переменная облачность и без дождей: Антициклон повлияет на погоду в Петербурге 11 сентября

Тепло до +25 градусов придет в Петербург 11 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Петербурге продолжает радовать горожан теплом. В понедельник, 11 сентября, в Северной столице воздух прогреется до +25 градусов. Дождей не ожидается, хотя небо иногда будут затягивать облака. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а температурные показатели на пять-шесть градусов превысят норму климата. Температура составит от +23 до +25 градусов, - уточнил синоптик.

Ветер подует с юга со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление изменится несильно и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, 12 сентября, тоже будет без осадков, и воздух также прогреется до +25 градусов.