Почти половина жителей Петербурга считают свой город дорогим

46 процентов петербуржцев считают свой город дорогим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вошел в пятерку городов с самой высокой стоимостью жизни. Так, согласно опросу, 46 процентов горожан считают Северную столицу дорогой, что на три процента меньше, чем было в 2022 году. При этом 31 процента респондентов не разделяют эту позицию. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

- По мнению петербуржцев, дороже всего им обходятся жилье, жилищно-коммунальные услуги, проезд на общественном транспорте, продукты питания, бытовые и медицинские услуги, а также развлечения, - добавили аналитики.

Лидером рейтинга стала Москва. Ее считают дорогой 53 процента опрошенных. На втором месте оказался Ростов-на-Дону, где каждый второй заявил о больших ценах. А третье место поделили Краснодар и Уфа - по 49 процентов. Петербург разместился на четвертой позиции. Замкнул пятерку Нижний Новгород, где 44 процента респондентов отметили высокую стоимость жизни в городе.