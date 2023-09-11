17 млн рублей вытащили из элитной иномарки петербуржца

У бизнесмена из Пушкина украли 17 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

45-летний житель Пушкина лишился 17 млн рублей из-за неизвестного воришки. Мужчина возглавляет компанию оптовой торговли, и оставил в своем Mersedes Benz CLA 180 огромную сумму денег, которые нужны были для покупки других авто. Машину он припарковал на своем дачном участке в СНТ «Красногорское» в Виллози. Пропажу мужчина заметил 9 сентября и вызвал полицейских. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Бизнесмен сообщил правоохранителям, что с его участка в период с 4 по 7 сентября неизвестный из припаркованного автомобиля похитил находившихся в нем 17 миллионов рублей. Из объяснений предпринимателя следует, что иномарку и наличность ему передал давний партнер по бизнесу с целью растаможки автомобиля и покупки еще двух машин Toyota Land Cruiser 300, - передает источник.

Почему такую большую сумму мужчина хранил в таком ненадежном месте, он не объяснил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.