Мигрант упал с высоты на стройке и расшиб голову в Ленобласти

Иностранца экстренно госпитализировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мигрант из Узбекистана попал в реанимацию после падения на стройке в Ленинградской области. 31-летний мужчина упал с высоты 2-3 этажа и получил серьезные травмы головы. Все произошло 8 сентября в СНТ «Заозерное». Пострадавшего госпитализировали в Токсовскую больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Иностранца привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, внутримозговыми гематомами, закрытым переломом височной кости, в тяжелом состоянии. Пациент помещен в реанимацию, - рассказал источник.

Врачи сообщили полицейским о случившемся только через два дня. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут владельцев дачного дома, с которого упал строитель. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. Состояние мигранта остается тяжелым, он находится в реанимации.