Дожди и прохлада придут в Петербург с 14 сентября

Прохладная осенняя погода с дождями придет в Петербург в четверг, 14 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург на смену теплой погоде совсем скоро придет похолодание. Холодный атмосферный фронт приблизится к Ленобласти вечером в среду, 13 сентября, и ночью на 14 число пройдет через Северную столицу. Вместе с ним в регион придут дожди, которые заметно остудят воздух. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Атмосферный фронт принесет к нам дожди, но самое главное, что за ним похолодает. И пусть в дальнейшем осадков будет немного, но температура воздуха днем понизится заметно ниже +20 градусов, - указал синоптик.

Однако петербуржцы еще успеют несколько дней насладиться теплом. Сегодня, 11 сентября, воздух прогреется до +24 градусов, а 12 и 13 числа температура поднимется до +25 градусов.

А вот рекордов особых не предвидится. Перекрыть экстремум в +25,5 градуса, который наблюдался 12 сентября в 2012 году, вряд ли удастся. Но экстремум в +23,7 градуса, который был 13 сентября 1998 года, может получиться. Все будет зависеть от облачности и скорости передвижения холодного атмосферного фронта.