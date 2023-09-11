Петербуржец похитил кроссовки друга и отправился в колонию на 2,5 года

Петербуржец похитил кроссовки приятеля и отправился в колонию строгого режима. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Петербурга проведет ближайшие 2,5 года в колонии строгого режима. А дело в том, что он ограбил друга. Все произошло в феврале. Мужчины выпивали в квартире потерпевшего. А уходя, гость прихватил с собой 19,5 тысяч рублей хозяина жилища, два мобильных телефона и кроссовки. При этом, видимо, чтобы похищение не было таким явным, грабитель оставил на полке свои старые ботинки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Что именно произошло между мужчинами в тот февральский день, не уточняется. Но видимо они серьезно повздорили, так как петербуржца обвинили в грабеже с применением насилия не опасного для жизни и угрозе применения такого насилия.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.