Испытания новой станции наблюдения за беспилотниками организовали в Петербурге

В Петербурге проверяют новую станцию наблюдения за беспилотниками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге проходят испытания новой станции наблюдения за беспилотниками. Завершить их планируют до конца 2023 года. Сейчас там проверяют аппаратуру и программное обеспечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Навигатор» Сергея Бабурова.

- Инфраструктуры для безопасной и легальной эксплуатации беспилотных воздушных суден как в Санкт-Петербурге, так и в стране в целом пока что нет. Этот процесс идет, но требуется время, чтобы он наладился, а все звенья общей системы эффективно взаимодействовали между собой, - объяснил Бабуров.

Планируется внедрить на станцию сервис для мониторинга движения беспилотников, который будет помогать собирать статистические данные. В дальнейшем эти данные собираются использовать для повышения безопасности полетов. Кроме этого, беспилотники оборудуют специальными транспондерами, чтобы их проще можно было обнаружить.