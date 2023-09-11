Бомбы искали в торговых центрах и школе в Петербурге из-за лжеминеров

В торговых центрах Петербурга искали бомбы вечером 10 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воскресный вечер прошел в Петербурге неспокойно. Неизвестные угрожали подорвать все торговые центры Северной столицы. Тревожное письмо пришло около 18 часов 10 сентября на электронную почту УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Правоохранителям пришлось обследовать 171 объект торговли. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В торговом центре на проспекте Косыгина проводилась эвакуация 731 человека. Ничего взрывоопасного не нашли, - добавил источник.

Кроме того, ночью 11 сентября УФСБ получила письмо о заминировании школы №154 Приморского района. Здание на Шуваловском проспекте осмотрели, но взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружили.

Помимо прочего, бомбу искали в лицее №1 во Всеволожске. Сотрудники получили письмо о заминировании 9 сентября, но увидели его только на следующий день. Объект на Межевой улице осмотрели и ничего опасного не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.