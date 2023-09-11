Начало сентября стало в Петербурге самым солнечным за 20 лет

Сентябрь стал солнечным в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады сентября. По его словам, начало месяца стало самым солнечным за последние 20 лет. Об этом специалист рассказал своим подписчикам в телеграм-канале в понедельник, 11 сентября.

- Светит солнце каждый день, но общее количество сияния 71,8 часов всего только в конце первой десятки. Рекордные 96,4 часа 1999 года трудно перекрыть. Но за последние 20 лет в этом году самое солнечное начало сентября, - отметил синоптик.

Он заявил что средняя температура воздуха в начале сентября составила 16,7 градуса. Особенно тепло было в воскресенье, 10 сентября. Воздух прогрелся до 23,6 градусов. До этого самым теплым днем месяца считалось 1 сентября. Но в дальнейшем ожидается новый рекорд: температура может составить 25 градусов и выше.