Женщина умерла после липосакции и омоложения в клинике Петербурга

Женщина умерла в реанимации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Петербурга умерла после операции по липосакции. Дочь погибшей обратилась в следственные органы Василеостровского района. Она рассказала, что мама легла в известную клинику, чтобы сделать не только липосакцию, но и процедуры по омоложению.

- Сейчас сотрудники проводят проверку, - рассказал источник spb.kp.ru.

Известно, что пациентке стало плохо на следюущий день после операции. Тогда ее срочно отвезли в центр экстренной и радиационной медицины имени Никифора. В реанимации врачи сделали все, чтобы спасти женщину, но это не помогло. Пациентка умерла в ночь на 9 сентября.

Сейчас тело погибшей поместили в морг, чтобы выяснить точные причины смерти. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают врачей, которые проводили операции погибшей.