Треть туристов после поездки в Петербург отправляется в регионы Северо-Запада

Треть туристов после посещения Петербурга продолжают путешествовать по Серебряному ожерелью России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый третий турист после поездки в Петербург продолжает свое путешествие по Серебряному ожерелью России. Таким образом, Северная столица обеспечивает значительную долю турпотока регионам Северо-Запада. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Около 35 процентов гостей Петербурга продолжают свое путешествие по маршрутам Серебряного ожерелья России. Особенной востребованностью у туристов, побывавших в Северной столице, пользуются Выборг, Калининград, Псков, Вологда, Печоры, Великий Новгород, Ивангород, - уточнили в пресс-службе.

При этом отмечается рост популярности городов и маршрутов Северо-Запада. Только за 2022 год в округ стало приезжать на 20,5 процентов больше туристов, а в Петербург - на 33 процента. Суммарный же поток туристов в СЗФО в прошлом году превысил отметку в 18 млн прибытий.

Кстати, Северную столицу и регионы Серебряного ожерелья России связывают не только водные, воздушные, автомобильные и железнодорожные маршруты, но и туристические поезда «По дороге Ольденбургских» и «Лахта».