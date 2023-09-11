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НовостиТуризм11 сентября 2023 9:19

Треть туристов после поездки в Петербург отправляется в регионы Северо-Запада

Туристы продолжают свое путешествие по Серебряному ожерелью России
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Треть туристов после посещения Петербурга продолжают путешествовать по Серебряному ожерелью России.

Треть туристов после посещения Петербурга продолжают путешествовать по Серебряному ожерелью России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый третий турист после поездки в Петербург продолжает свое путешествие по Серебряному ожерелью России. Таким образом, Северная столица обеспечивает значительную долю турпотока регионам Северо-Запада. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Около 35 процентов гостей Петербурга продолжают свое путешествие по маршрутам Серебряного ожерелья России. Особенной востребованностью у туристов, побывавших в Северной столице, пользуются Выборг, Калининград, Псков, Вологда, Печоры, Великий Новгород, Ивангород, - уточнили в пресс-службе.

При этом отмечается рост популярности городов и маршрутов Северо-Запада. Только за 2022 год в округ стало приезжать на 20,5 процентов больше туристов, а в Петербург - на 33 процента. Суммарный же поток туристов в СЗФО в прошлом году превысил отметку в 18 млн прибытий.

Кстати, Северную столицу и регионы Серебряного ожерелья России связывают не только водные, воздушные, автомобильные и железнодорожные маршруты, но и туристические поезда «По дороге Ольденбургских» и «Лахта».