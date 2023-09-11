Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:42

Петербуржец продавал пенсионерам GPS-трекер под видом тревожной кнопки

В Петербурге мужчину осудили на 4 года за продажу GPS-трекера под видом тревожной кнопки
Татьяна САРАНА
Преступника отправили в колонию.

Преступника отправили в колонию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге мошенник представлялся социальным работником и убеждал пенсионеров купить тревожную кнопку. Вот только устройство оказалось нерабочим. Сколько не нажимай на псевдокнопку, ничего не произойдет. Дело в том, что под видом тревожной кнопки пенсионеры получали GPS-трекер.

Начинающий предприниматель обещал потерпевшим, что при возникновении опасности достаточно будет нажать на тревожную кнопку и на помощь тут же прибудут сотрудники экстренных служб. Но этого так и не произошло. В результате от действий мошенника пострадали четыре пенсионера.

- Мужчина просил за прибор около 12 тысяч рублей. Ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Теперь у неудавшегося предпринимателя будет достаточно времени, чтобы переосмыслить стратегии ведения бизнеса. Суд назначили петербуржцу наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.