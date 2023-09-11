Петербуржец продавал пенсионерам GPS-трекер под видом тревожной кнопки

Преступника отправили в колонию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге мошенник представлялся социальным работником и убеждал пенсионеров купить тревожную кнопку. Вот только устройство оказалось нерабочим. Сколько не нажимай на псевдокнопку, ничего не произойдет. Дело в том, что под видом тревожной кнопки пенсионеры получали GPS-трекер.

Начинающий предприниматель обещал потерпевшим, что при возникновении опасности достаточно будет нажать на тревожную кнопку и на помощь тут же прибудут сотрудники экстренных служб. Но этого так и не произошло. В результате от действий мошенника пострадали четыре пенсионера.

- Мужчина просил за прибор около 12 тысяч рублей. Ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Теперь у неудавшегося предпринимателя будет достаточно времени, чтобы переосмыслить стратегии ведения бизнеса. Суд назначили петербуржцу наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.